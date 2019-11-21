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В Одессе из-за штормового ветра приостановили движение "камышового" трамвая

21 ноября, 11:54

Вместо остановленного трамвая временно запустили автобус

/ Фото: pushkinska.net

В Одессе штормовым ветром, который дует в городе с ночи 21 ноября, было повалено дерево – оно упало на контактную сеть знаменитого "камышового" трамвая, и его движение было приостановлено.

Как сообщает "Думская" со ссылкой на данные КП "Одесгорэлектротранс", в результате падения тополя было временно прекращено движение трамвая по маршруту №20. Инцидент произошел на Хаджибейской дороге, у остановки "Школа".

Дерево повисло на контактной сети, но не порвало ее. На маршруте временно работает автобус. Сейчас сотрудники службы энергохозяйства снимают дерево.

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Стоит отметить, что трамвайный маршрут №20 в Одессе начинается с Херсонского сквера уходит под Глухой Мост под Пересыпью и продолжается по Хаджибейской дороге – после поворота на нее начинаются заросли камыша, которые и составляют большую часть маршрута.

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А тем временем в далекой Австралии выпал аномальный град. Удар стихии пришелся по штату Квинсленд, вызвав угрозу наводнений. Сильнее других досталось жителям района Саншайн-Кост на юге штата. Смотрите, что натворила непогода:

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Одесса ветер шторм трамвай

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