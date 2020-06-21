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В Одессе из затонувшего танкера вылилось топливо: фото

21 июня, 17:15

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Разлив топлива уже локализовали

В Одессе из затонувшего в ноябре 2019 года танкера "Делфи" выливается топливо. Об этом сообщает Думская.

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На опубликованных фото видно, что пятно разлива достигло больших размеров, оно распространилось в сторону пляжа с отдыхающими. Пока неизвестно, что стало причиной инцидента .

В департаменте городского хозяйства Одесского горсовета рассказали, что на место происшествия доставили сорбент и разлив топлива уже локализовали.

Сейчас отдыхающим объясняют, что купаться в море нельзя. Специалисты сделали замеры качества воды.

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Напомним, что затонувший танкер участвовал в контрабандных перевозках.

С борта затонувшего танкера "Делфи" водолазы изъяли вещественные доказательства и документы , которые могут стать уликами в ходе расследования.

Кроме того, совладелец компании "Эко-Сервис", которую привлекли к ликвидации последствий кораблекрушения, рассказал о трех сценариях дальнейшей работы с танкером. По его словам, предварительно, судно получило несколько пробоин и уже набрало около полутора тысяч тонн воды. Если пробоины невелики и их удастся заделать, то из танкера удалят всю загрязненную воду. После этого "Делфи" должен всплыть и его можно будет оттащить на утилизацию. Если воду не удастся откачать, судно придется резать на месте.

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Одесса пляж танкер топливо

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