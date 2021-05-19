Українська
$ 27,44
33,53
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Одессе избили и держали в плену мужчину. Что требовали злоумышленники

19 мая, 13:35

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Местного жителя избили и похитили под домом – злоумышленники дали потерпевшему три часа на выполнение их требования

В Одессе правоохранители задержали группу лиц по подозрению в незаконном лишении свободы жителя Суворовского района и вымогательстве у него несуществующего долга.

Реклама

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, трое злоумышленников схватили потерпевшего возле многоэтажки на Николаевской дороге, избили и заволокли в арендованную квартиру, где связали и удерживали всю ночь, требуя 2500 долларов.

Утром избитый 25-летний молодой человек обратился в территориальное подразделение полиции и рассказал, что злоумышленники, двое из которых – его земляки, дали ему три часа на сбор нужной им суммы денег. В случае же невыполнения их требования, его родным грозит расправа.

Реклама

Отправившись к месту, где удерживали потерпевшего, полицейские сразу задержали одного из фигурантов. Двое его сообщников скрылись на автомобиле. Их правоохранители остановили на трассе, когда они бежали в Балту, где когда-то проживали.

В тренде
Одесса "поплыла" после ливня с грозой, а машины застряли в пробках (фото, видео)
В тренде
О чем говорили погибшие под Чугуевом курсанты. Записи черных ящиков Ан-26
В тренде
В Кременчуге ученик решил "покончить с собой" из-за отобранных на уроке чипсов
Школьнику не разрешили есть чипсы на уроке

Следователи сообщили им о подозрении сразу по двум статьям: "незаконное лишение свободы или похищение человека" и "вымогательство". Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Реклама

За содеянное мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Харькове банда похищала и убивала людей ради квартир.

Также напомним, в Одессе спецназ задержал вымогателей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

SkyUp отказался от полетов по 33 маршрутам: каких рейсов больше не будет
SkyUp отказался от полетов по 33 маршрутам: каких рейсов больше не будетТранспорт
Испуганная, голодная и живая: в Одесской области нашли потерявшуюся девочку (обновлено)
Испуганная, голодная и живая: в Одесской области нашли потерявшуюся девочку (обновлено)Одесса
В Одессе предлагают
В Одессе предлагают "погадать по клитору"Одесса
В районе Одессы обнаружили российский военный корабль
В районе Одессы обнаружили российский военный корабльОдесса
Жуков, свастика и маленькая собачка: чем отличилась в День победы Одесса (видео)
Жуков, свастика и маленькая собачка: чем отличилась в День победы Одесса (видео)Одесса
На глазах у знакомых. На кладбище в Одесской области зарезали мужчину
На глазах у знакомых. На кладбище в Одесской области зарезали мужчинуОдесса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять