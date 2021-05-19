В Одессе избили и держали в плену мужчину. Что требовали злоумышленники

Местного жителя избили и похитили под домом – злоумышленники дали потерпевшему три часа на выполнение их требования

В Одессе правоохранители задержали группу лиц по подозрению в незаконном лишении свободы жителя Суворовского района и вымогательстве у него несуществующего долга.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, трое злоумышленников схватили потерпевшего возле многоэтажки на Николаевской дороге, избили и заволокли в арендованную квартиру, где связали и удерживали всю ночь, требуя 2500 долларов.

Утром избитый 25-летний молодой человек обратился в территориальное подразделение полиции и рассказал, что злоумышленники, двое из которых – его земляки, дали ему три часа на сбор нужной им суммы денег. В случае же невыполнения их требования, его родным грозит расправа.

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Отправившись к месту, где удерживали потерпевшего, полицейские сразу задержали одного из фигурантов. Двое его сообщников скрылись на автомобиле. Их правоохранители остановили на трассе, когда они бежали в Балту, где когда-то проживали.

Следователи сообщили им о подозрении сразу по двум статьям: "незаконное лишение свободы или похищение человека" и "вымогательство". Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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За содеянное мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Харькове банда похищала и убивала людей ради квартир.

Также напомним, в Одессе спецназ задержал вымогателей.