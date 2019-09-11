В Одессе издевательство над котом попало на видео

В одном из супермаркетов Одессы очевидцы сняли на видео то, как женщина таскает за ошейник кота. Скандальные кадры сняла покупательница магазина. На видео запечатлено, как владелица кота тянет животное по полу и подвешивает его на поводке. Автор видео попросила прекратить издевательства, но женщина ее просьбу проигнорировала.

Зоозащитники сразу взялись за дело – написали заявление и вместе с полицией уже на следующий день нашли хозяйку кота. К их удивлению, женщина оказалась совсем не похожей на живодерку.

"Мы прошлись к месту ее жительства, посмотрели на животных, по пути она их кормила. Человек вызвал впечатления, наоборот, зоозащитника и помощника для животных. Вопрос в том, что она была выпившей, человек, когда трезвый, наоборот – помогает и спасает животных", – рассказал зоозащитник Антон Бойко.

В райотделе владелица кота объяснила: животное, мол, спрыгнуло с рук. Люди, которые знают женщину, не верят, что она могла издеваться над котенком.

"Она, наоборот, к животным очень хорошо относится, это люди такое засняли, но она очень хорошо к ним относится, и костей приносит, и со стройки к нам щенята прибегают", – рассказала соседка Натальи Аверьяновой.

Сейчас волонтеры забрали кота у хозяйки. Пока животное находится в ветклинике, но ему уже нашли новый дом. Маркиз оказался очень активным и ласковым котенком.

"Мы провели полный осмотр кота, очень много блох на нем было. Его обработал против блох. Кот радуется жизни", – рассказал главный врач больницы ветеринарной медицины Андрей Швец.

Сейчас полиция проверяет видео с камер наблюдения супермаркета. Также копы опрашивают родственников и соседей, собирая доказательства жестокого обращения с животным. Если вина будет доказана, женщину могут оштрафовать на 3500 гривен или лишить свободы на три года.

Ранее мы писали о том, что во Львовской области для выброшенной из окна многоэтажки кошки нашли новую семью. Подростки выбросили животное с девятого этажа и сняли это на видео.

Кроме того, не так давно постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня", почему важно защищать животных.

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