В Одессе изменили время комендантского часа

В Одессе вводят "затяжной" комендантский час. Он будет длится с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОВА.
Так, запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.
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На другой территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений — с 05:00 до 22:00.
По Одесской области оккупанты нанесли ракетный удар
По Одесской области российскими оккупантами нанесен ракетный удар. Поражен мост через Днестровский лиман. Об этом сообщает Оперативное командование "Пивдень" и официальный Telegram-канал одесских властей.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."