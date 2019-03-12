В Одессе изменят правила размещения внешней рекламы

Как может преобразиться исторический центр города

Улица Ланжероновская страдает от засилья рекламных вывесок. Фото: П. Мордынская.

В Одессе изменят правила размещения внешней рекламы Полина Мордынская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/6ac/56c/5c86ac56c724e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/6ac/56c/5c86ac56c724e.png 2019-03-12T07:15:00+02:00 Одесса Как может преобразиться исторический центр города

В Одессе планируют поменять правила размещения внешней рекламы. Соответствующее решение муниципалитета вынесут на общественные слушания уже завтра. Корреспондент "Сегодня" узнала, как может "преобразиться" исторический центр города.

Изменения в правилах, в первую очередь, касаются расчетов стоимости рекламных конструкций. Если ранее в "Правилах размещения внешней рекламы" просто прописывали, какие характеристики влияют на стоимость, то теперь чиновники свели ценообразование к единой формуле и добавили ее к текстовым пояснениям.

Изменится и поход к тарификации стационарных конструкций, щитов, ситилайтов и прочих: если ранее плату за аренду таких рекламных площадей рассчитывали исходя из горизонтальной проекции конструкции (проще говоря, над каким участком городской земли нависает билборд), то теперь будут учитывать непосредственно рекламную площадь, то есть размер объявления, которое можно разместить в том или ином месте.

ЦЕНЫ И НОВОВВЕДЕНИЯ. Месячная аренда пилларов — своеобразных тумб с тремя рекламными изображениями и подсветкой внутри — увеличится с 350 грн до 850 грн. Также в правила предлагают ввести понятие "афишной тумбы", аренда которой, вне зависимости от площади, составит 365 грн в месяц.

Обнаружили мы "новинки" и в размещении вывесок. На фасадах в так называемой "зоне А1" — от Приморского б-ра до ул. Бунина и от ул. Преображенской до ул. Польской, включая Таможенную площадь и окрестности Соборной площади, — предлагают разрешить вывески площадью до трех квадратных метров. Здесь же разрешат заклеивать с наружной стороны окна, но не более чем на 30%.

"Проект решения направлен на усовершенствование внешней рекламы в исторической части города", — поясняют в пресс-службе мэрии.

Улица Торговая. Тут и ниже мы выделили все вывески и объявления, в том числе размещенные согласно правилам, чтобы показать, как много рекламы нас окружает. Фото: П. Мордынская

Тем временем для предпринимателей упростят оформление документов. Для размещения наружной рекламы будет достаточно подать фото локации, эскиз конструкции и заявление. Вместе с тем проект развязывает руки и профильному коммунальному учреждению: КУ "Одесреклама" сможет демонтировать бесхозные вывески без предварительного предписания об исправлении нарушений, но хранить их станет целый год и только по истечению этого срока утилизировать.

"Я думаю, ничего не изменится, КУ может не давать разрешения, как обычно. У нас была реклама, которую КУ "Одесреклама" демонтировала", — поделился с нами предприниматель, который безуспешно пытался оформить юридически вывеску своей фирмы на жилмассиве Котовского.

По мнению архитекторов, послаблений в центре быть не должно.

"Необходимы четкие правила пользования исторической средой, все фасады должны иметь какие-то нормы, что можно вешать и как реставрировать, чтобы не нанести ущерб историческому наследию. В любом случае, я приветствую ужесточение с рекламными правилами, потому что эти "спортлото" просто испохабили здания в городе своим мерзким оформлением", — рассказал нам глава Ассоциации архитекторов Одессы Владимир Халин.

Напомним, из-за выборов Facebook ужесточит правила рекламы в Украине.

Также сообщалось, что в Харькове решили оригинально бороться с незаконными объявлениями. Харьковские власти решили "надоедать" звонками расклейщикам объявлений.

Ранее мы писали о том, что в Днепре полицейские задержали 17-летнего парня, который на стены дома наносил рекламу наркотиков.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе изменят правила размещения внешней рекламы". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Полина Мордынская Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.