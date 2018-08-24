В Одессе изъяли поддельный алкоголь на 1,8 млн грн

Сегодня, 04:34

По результатам проведенных обысков изъято почти 3 тонны спирта и более 4,5 тонн фальсифицированных ликероводочных изделий

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Одессе ликвидировали подпольный цех по массовому производству поддельного алкоголя, правоохранители изъяли фальсифицированной продукции на 1,8 млн грн.

Как сегодня сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Одесской области, цех, где производили фальсификат из нелегального сырья, ликвидирован 22 августа.

В сообщении пресс-службы ГФС отмечается, что готовую продукцию хранили в складских и нежилых помещениях и реализовывали конечным потребителям через торговые павильоны города.

По результатам проведенных обысков изъято почти 3 тонны спирта, более 4,5 тонн фальсифицированных ликероводочных изделий, автомобиль, которым продукцию перевозили, оборудование для изготовления фальсифицированных алкогольных напитков, а также наличные деньги.

Всего из незаконного оборота изъято подакцизной продукции стоимостью почти 1,8 млн грн.

Напомним, в Украине подорожали водка и пиво.

Как раньше писал сайт "Сегодня", в Украине резко выросло производство водки

Также мы сообщали о том, что по расходам на питание, сигареты и алкоголь Украина вошла в ТОП-5 стран мира с самыми высокими затратами
алкоголь, цех, фальсификат, ГФС, подпольный цех

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Источник:

УНИАН

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