В Одессе изъяли тысячи нелегальных кубиков Рубика

/ Фото: Facebook

В Одессе сотрудники таможни задержали почти восемь тысяч контрафактных кубиков Рубика. Об этом в своем Facebook сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

По его словам, на игрушках была марка, похожая на торговый знак британской компании Rubik`s Brand Limited, которая выпускает официальные игрушки "кубик Рубика".

"По факту нарушения прав интеллектуальной собственности составлен протокол о нарушении таможенных правил. Сейчас 7800 контрафактных кубиков Рубика изъяты. Их дальнейшую судьбу решит правообладатель", - заявил Нефьодов.

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Также он добавил, что стоимость оригинального товара, который мог бы быть вытесненным с рынка этой контрафактной партией, составляет более трех миллионов гривен.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в Таможенный кодекс, которые касаются защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

"Цель закона – приближение таможенного законодательства Украины в сфере защиты интеллектуальной собственности к стандартам и практике Европейского союза, что является обязательством нашего государства в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", – сообщили у главы государства.

В частности, закон дает определение таким терминам, как "контрафактные товары", "пиратские товары", "товары, подозреваемые в нарушении права интеллектуальной собственности".

Также мы сообщали о том, как правообладатели в Нидерландах добились отключения серверов стримингового плеера Moonwalk, который использовался большинством пиратских сайтов для показа фильмов и сериалов рунета, в том числе популярных и в Украине.

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