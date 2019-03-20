В Одессе конфликт водителей на дороге закончился поножовщиной

Один из водителей получил ранение в шею

В Одессе конфликт водителей на дороге закончился поножовщиной 2019-03-20T11:17:00+02:00 Одесса Один из водителей получил ранение в шею







В Одессе произошел конфликт водителей легковых иномарок, который закончился поножовщиной. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, инцидент случился сегодня в 08:50 в районе перекрестка Малиновского и Рекордной.

Со слов очевидцев выяснилось, что во время движения в попутном направлении водитель автомобиля Mazda не пропустил Audi, который пытался перестроиться, и показал непристойный жест. Это возмутило водителя и пассажиров Audi.

Перед перекрестком во время остановки автомобилей возник словесный конфликт, который перерос в потасовку, в ходе которой водитель Audi нанес ножевое ранение в область шеи водителю Mazda.

22-летний парень доставлен в больницу. На месте работает следователь. Водитель Audi задержан, он находится на месте происшествия.

Ранее в Одессе на глазах у ребенка пьяный мужчина ударил прохожего ножом. Пострадавший госпитализирован с проникающим ранением желудка и печени, его состояние тяжелое.

Также мы писали, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева мужчина напал на 33-летнего пассажира и нанес ему пять ножевых ранений.

Кроме того, напомним, что в Киеве был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

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