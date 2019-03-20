Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,85
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одессе конфликт водителей на дороге закончился поножовщиной

Сегодня, 11:17

Один из водителей получил ранение в шею

В Одессе конфликт водителей на дороге закончился поножовщиной Одесса Один из водителей получил ранение в шею

В Одессе произошел конфликт водителей легковых иномарок, который закончился поножовщиной. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, инцидент случился сегодня в 08:50 в районе перекрестка Малиновского и Рекордной.

Со слов очевидцев выяснилось, что во время движения в попутном направлении водитель автомобиля Mazda не пропустил  Audi, который пытался перестроиться, и показал непристойный жест. Это возмутило водителя и пассажиров Audi.

Перед перекрестком во время остановки автомобилей возник словесный конфликт, который перерос в потасовку, в ходе которой водитель Audi нанес ножевое ранение в область шеи водителю Mazda.

22-летний парень доставлен в больницу. На месте работает следователь. Водитель Audi задержан, он находится на месте происшествия.

Ранее в Одессе на глазах у ребенка пьяный мужчина ударил прохожего ножом. Пострадавший госпитализирован с проникающим ранением желудка и печени, его состояние тяжелое.

Также мы писали, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева мужчина напал на 33-летнего пассажира и нанес ему пять ножевых ранений

Кроме того, напомним, что в Киеве был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Одесса, водитель, нож, ранение, поножовщина, резня, конфликт

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе конфликт водителей на дороге закончился поножовщиной". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одессе на глазах у ребенка пьяный мужчина ударил прохожего ножом

Вчера, 14:28

Пострадавший госпитализирован с проникающим ранением желудка и печени, его состояние тяжелое

В Сумах водитель маршрутки под "кайфом" возил пассажиров

18 марта, 21:43

Во время общения с правоохранителями 35-летний водитель едва держался на ногах и даже терял сознание

В Тернопольской области конфликт между учителями и мамой школьника дошел до суда

17 марта, 09:17

Педагоги написали заявления в полицию, мол ребенок – злостный хулиган и нарушитель дисциплины

В Одессе на улице нашли мужчину с ножевыми ранениями шеи и головы

14 марта, 17:06

Полиция открыла уголовное производство по статье "Покушение на убийство"

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день

Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ

47-летняя Анастасия Заворотнюк родила третьего ребенка

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

Был рак: стали известны новые обстоятельства смерти Началовой

Почему группа KAZKA отказалась ехать на «Евровидение»

Политолог объяснил, почему Назарбаев ушел в отставку сейчас

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Какая рыба самая полезная для здоровья по мнению ученых

Российский ракетоносец над Донбассом: появилась реакция ВСУ
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Вчера, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

Вчера, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

18 марта, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной

18 марта, 07:00

Вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры

Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать

Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой

Вокруг концерта памяти Марины Поплавской разразился скандал