В Одессе конфликт водителей на дороге закончился поножовщиной
Один из водителей получил ранение в шею
В Одессе произошел конфликт водителей легковых иномарок, который закончился поножовщиной. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, инцидент случился сегодня в 08:50 в районе перекрестка Малиновского и Рекордной.
Со слов очевидцев выяснилось, что во время движения в попутном направлении водитель автомобиля Mazda не пропустил Audi, который пытался перестроиться, и показал непристойный жест. Это возмутило водителя и пассажиров Audi.
Перед перекрестком во время остановки автомобилей возник словесный конфликт, который перерос в потасовку, в ходе которой водитель Audi нанес ножевое ранение в область шеи водителю Mazda.
22-летний парень доставлен в больницу. На месте работает следователь. Водитель Audi задержан, он находится на месте происшествия.
Ранее в Одессе на глазах у ребенка пьяный мужчина ударил прохожего ножом. Пострадавший госпитализирован с проникающим ранением желудка и печени, его состояние тяжелое.
Также мы писали, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева мужчина напал на 33-летнего пассажира и нанес ему пять ножевых ранений.
Кроме того, напомним, что в Киеве был убит фигурант в деле "бриллиантовых прокуроров" – владелец ювелирного завода Сергей Киселев, бриллианты фирмы которого были найдены у обвиняемого в коррупции экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.
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