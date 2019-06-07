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В Одессе копам пришлось стрелять при задержании бывшего полицейского

7 июня, 13:22

Подозреваемый получил ранения обеих ног

Во время задержания подозреваемый был ранен. Фото: usionline.com
Во время задержания подозреваемый был ранен. Фото: usionline.com.

В Одессе полицейские со стрельбой задержали мужчину 1985 года рождения, которого подозревают в мошенничестве.

Как сообщает "Думская" со ссылкой на свои источники в полиции, задержание происходило в районе 7-й станции Люстдорфской дороги, а задержанный получил ранения обеих ног.

Как стало известно, подозреваемых было двое, но одному из них удалось сбежать. При задержании сотрудник патрульной полиции открыл огонь из травматического оружия, сделав три выстрела.

Также сообщается, что задержанный был вооружен и также стрелял, а на месте пришествия обнаружен пакет с деньгами.

Позже выяснилось, что подозреваемым оказался Максим Белевак – выпускник Академии внутренних дел, который некоторое время работал в полиции, а после увольнения стал фигурантом нескольких уголовных производств, открытых по фактам угона элитных авто, фальшивомонетничестве и махинаций с банкоматами.

Напомним, недавно в Днепре экс-прокурор стрелял из ружья рядом с детской площадкой. Мужчину задержала полиция. Также мы сообщали, что в Днепре ночью произошла стрельба — мужчина из окна второго этажа выстрелил в таксиста.

Также мы писали о том, как 31 мая в Переяслав-Хмельницком, Киевской области, полицейские развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку.

Гибель ребенка расследуют как "умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц". Также стало известно, что руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы


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Тег Одесса, задержание, стрельба

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