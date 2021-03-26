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В Одессе копы оштрафовали маршрутчика за стоячих пассажиров: люди начали спорить с полицейским (видео)

26 марта, 13:24

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Людей выгнали из салона

В Одессе, которая входит в красную зону карантина, полицейские выписали штраф водителю маршрутного такси за то, что он перевозил стоячих пассажиров.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вая Одесса".

Инцидент произошел в районе Пересыпского моста. Оштрафовали водителя маршрутки №190. Всех пассажиров выгнали из салона.

Люди были возмущены действиями полицейских.

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"Как добираться на работу?", – говорится в сообщении.

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На опубликованном видео видно, что возле маршрутки стоят люди, они ссорятся с полицейским. В частности, пассажиры начали отчитывать копа, на что тот отвечал, что это не его личная инициатива, а правила.

Видео: Х**вая Одесса

Напомним, ранее мы рассказывали, как в одесском ночном клубе "забили" на карантин.

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Одесса штрафы маршрутки карантин полиция пассажиры
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