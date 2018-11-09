В Одессе копы поймали пьяного следователя на Lexus: опубликовано видео

Сегодня, 14:14

Следователь сопротивлялся патрульным и оскорблял их, обещая "проблемы"


В Одессе патрульные задержали следователя Приморского отдела полиции, который находился за рулем Lexus в пьяном состоянии. При этом чиновник попытался сбежать, а позже пообещал посадить копов. Об этом сообщили активисты из сообщества Pitbull Odessa.

По их словам, ночью 7 ноября копы остановили следователя Александра Григоращенко за нарушение правил дорожного движения – он не использовал поворотник. Мужчина отказался предоставлять документы и попытался скрыться. Нарушителя заковали в наручники и доставили в Таировское отделение полиции.

"В отделе поначалу Александр вел себя спокойно и наручники с него сняли, как оказалось, напрасно. Поскольку он еще в институте занимался борьбой, участвовал в соревнованиях – пьяная голова спортсмена доставила патрульным много неприятных минут и наручники на него одели повторно. В этот момент в отдел пришел и его друг Куба (другой сотрудник полиции – Ред.), который попытался спрятать документы товарища, чтобы не передавать их для составления материалов", – написали общественники.

Как рассказали активисты, на следователя составили три протокола по статьям "управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения", "злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского", а также за нарушение правил дорожного движения.

"Что интересно, согласно декларации, автомобиль принадлежит его бывшему шефу Александру Кубе, хотя в декларации последнего не указан. Видимо, майор подарил иномарку своему другу", – отметили активисты.

В пресс-службе патрульной полиции Одессы данный инцидент оставили без комментариев. Пресс-секретарь ГУНП в Одесской области Любовь Гордиевская сообщали, что на данный момент не обладает информацией, однако позже предоставит позицию полиции по этому поводу.

Напомним, что ранее в Киеве пьяный полицейский сбил пенсионера и скрылся с места аварии. Также сообщалось о том, что полицейский "под градусом" устроил стрельбу из травматического оружия.

Отдельно стоит напомнить о том, как в Одессе пьяная полицейская устроила аварию.
Одесса, полиция, следователь, пьяный водитель

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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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