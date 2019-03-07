В Одессе копы спасли от смерти водителя, потерявшего сознание за рулем

Мужчина впал в кому из-за недостатка сахара в крови

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Одессе копы спасли от смерти водителя, потерявшего сознание за рулем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9d4/980/5c59d49806316.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9d4/980/5c59d49806316.jpg 2019-03-07T15:12:21+02:00 Одесса Мужчина впал в кому из-за недостатка сахара в крови

В Одессе полицейские и медики спасли водителя, который впал в кому из-за недостатка глюкозы в крови прямо посреди дороги. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Инцидент произошел около четырех часов утра 7 марта, когда патрульные получили вызов о брошенном автомобиле Mazda на улице Космонавтов. Машина стояла посреди проезжей части центральной улицы жилмассива Черемушки и мешала движению на дороге.

"Прибыв на место вызова, полицейские увидели в салоне автомобиля мужчину, который пребывал в бессознательном состоянии – он едва дышал. Инспекторы быстро вызвали скорую, и начали оказывать пострадавшему помощь – открыли дверь, и, дав доступ свежему воздуху, попытались привести мужчину в сознание", - говорится в сообщении.

Осмотрев машину, один из патрульных обнаружил в салоне пенсионное удостоверение инвалида второй группы, прибор для измерения уровня глюкозы в крови, а также инсулин. Все эти находки показывали, что человек находится в состоянии гипогликемической комы, возникающей у больных сахарным диабетом, которая может привести к смерти.

Врачи, прибывшие по вызову патрульных, измерили мужчине показатель глюкозы, который оказался крайне низким. Полицейские вместе с работниками скорой помощи оказали необходимую медицинскую помощь: дали мужчине шоколад, ввели инсулин и повысили уровень сахара до нормы и вывели водителя из состояния комы.

Впоследствии патрульные перепарковали автомобиль и, после того как состояние мужчины нормализовалось, сопроводили его домой и передали родным.

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