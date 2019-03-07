Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одессе копы спасли от смерти водителя, потерявшего сознание за рулем

Сегодня, 15:12

Мужчина впал в кому из-за недостатка сахара в крови

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция
В Одессе копы спасли от смерти водителя, потерявшего сознание за рулем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9d4/980/5c59d49806316.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9d4/980/5c59d49806316.jpg Одесса Мужчина впал в кому из-за недостатка сахара в крови

В Одессе полицейские и медики спасли водителя, который впал в кому из-за недостатка глюкозы в крови прямо посреди дороги. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Инцидент произошел около четырех часов утра 7 марта, когда патрульные получили вызов о брошенном автомобиле Mazda на улице Космонавтов. Машина стояла посреди проезжей части центральной улицы жилмассива Черемушки и мешала движению на дороге.

"Прибыв на место вызова, полицейские увидели в салоне автомобиля мужчину, который пребывал в бессознательном состоянии – он едва дышал. Инспекторы быстро вызвали скорую, и начали оказывать пострадавшему помощь – открыли дверь, и, дав доступ свежему воздуху, попытались привести мужчину в сознание", - говорится в сообщении.

Осмотрев машину, один из патрульных обнаружил в салоне пенсионное удостоверение инвалида второй группы, прибор для измерения уровня глюкозы в крови, а также инсулин. Все эти находки показывали, что человек находится в состоянии гипогликемической комы, возникающей у больных сахарным диабетом, которая может привести к смерти.

Врачи, прибывшие по вызову патрульных, измерили мужчине показатель глюкозы, который оказался крайне низким. Полицейские вместе с работниками скорой помощи оказали необходимую медицинскую помощь: дали мужчине шоколад, ввели инсулин и повысили уровень сахара до нормы и вывели водителя из состояния комы.

Впоследствии патрульные перепарковали автомобиль и, после того как состояние мужчины нормализовалось, сопроводили его домой и передали родным.

Напомним, ранее в Ровно новобранец патрульной полиции на присяге сделал предложение руки и сердца своей девушке. Трогательный момент произошел прямо во время посвящения рядового Романа Кравчука – он встал на колено и предложил любимой стать его женой. Для возлюбленной новоиспеченного полицейского Светланы это стало неожиданностью, но девушка дала согласие.

Кроме того, не так давно в "Борисполе" запустили новую услугу "Свадьба в аэропорту". Здесь уверены: идея понравится тем, кто раздумывает над неординарным сценарием праздника.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Одесса, кома, спасли, диабет, копы, патрульные

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе копы спасли от смерти водителя, потерявшего сознание за рулем". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве прохожие спасли двух мальчиков, которые провалились под лед

Вчера, 21:53

Дети выжили и переданы медикам скорой помощи

ФОТОФАКТ. Под Киевом полицейские спасли из пожара мужчину

25 февраля, 14:47

Правоохранители возвращались с полигона и заметили дым, который шел из частного дома

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка

Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа

Новое оружие ВСУ превращает в бесполезный пластик дроны РФ: видео

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Алина Гросу беременна первенцем?

Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

Почему волосы быстро становятся грязными? 5 ошибок

Алена Мозговая о скандалах вокруг «Евровидения»

Автогражданка по-новому. Украинским водителям переписали правила
Загрузка...

Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают

Вчера, 07:38

55% всех своих доходов украинцы получают от оплаты труда

О чем говорили на заседании Минобороны РФ и ждать ли Украине провокаций на границе: военные эксперты рассказали

Вчера, 07:00

Россия укрепляет округа на границе с Украиной. Эксперты — о вероятности наступления

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

5 марта, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

5 марта, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Идеальный вес женщины (таблица)

Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью