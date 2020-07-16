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В Одессе копы вымогали деньги у проституток: появились подробности

16 июля, 15:07

Игорь Серов , Руслан Ровик

Полицейские требовали взятку от женщин, "работавших" на дому

В Одессе разоблачили сотрудников полиции, которые занимались вымогательством денег у проституток, "работавших" на дому.

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Об этом сайту "Сегодня" сообщили в прокуратуре Одесской области.

"Следствие располагает информацией, что двое сотрудников полиции занимались вымогательством денег у проституток, которые работали на дому", – отметили в ведомстве.

Кроме того, выяснилось, что сумма, которую полицейские пытались получить с девушек легкого поведения, была довольно значительной.

"Первая сумма, которую они вымогали, была более тысячи долларов, но в целом сумма, которую они потребовали с девушек легкого поведения была 3700 долларов", – заявили в прокуратуре.

Полицейские намеревались получить взятку в обмен на то, что они не будут привлекать проституток к ответственности.

Стоит добавить, что ранее в Сети появилась информация о том, что подозреваемыми в вымогательстве денег у проституток оказались два подполковника и старший лейтенант полиции из Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

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Напомним, ранее в Херсоне полицейские разоблачили преступную схему: женщина сдавала в "аренду" подруг-проституток.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", в одном из сел Закарпатской области полицейские разоблачили бордель, в котором сексуальные "услуги" оказывали две несовершеннолетних девушки. В организации "гнезда разврата" подозревают 22-летнего мужчину.

Бордель также ранее разоблачили и в Кривом Роге. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Одесса взятка проститутки проституция вымогательство полицейские взяточники

Источник: Сегодня

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