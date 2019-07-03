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В Одессе копы задержали 24-летнего парня, который зарезал африканского студента

3 июля, 17:06

От полученного ранения потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи

Внезапно возникший конфликт с 20-летним иностранцем одессит разрешил ударом ножа в грудь оппонента. От полученного ранения потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи. Инцидент произошел возле развлекательного заведения в Аркадии.

"Пока неравнодушные граждане вызвали полицию, преступник скрылся с места преступления. Впрочем, комплексом проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Шевченковского отделения полиции и Управления уголовного розыска быстро установили личность злоумышленника, а на следующий день и задержали. Не желая оказаться на скамье подсудимых, 24-летний молодой человек скрывался в Любашевском районе", – говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП Одесской области.

Злоумышленнику объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, защищая дочь, отец застрелил из ружья пьяного зятя в Одесской области. Врачи, прибывшие на вызов, констатировали смерть мужчины.

А в Киеве парень получил 12 лет тюрьмы за жестокое убийство товарища. Злоумышленника задержали, когда он прятался под кроватью на месте преступления.

Ранее в Днепровский районный суд Киева приговорил к 12 года лишения свободы 23-летнего парня, который жестоко убил товарища после распития с ним алкоголя. 

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Тег убийство, студент, иностранец

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