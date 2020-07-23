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В Одессе задержали угонщика авто с крупной суммой фальшивых денег

23 июля, 18:58

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчина организовал на съемной квартире типографию

В Одесской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в изготовлении фальшивых денег. При задержании у него изъяли 50 тысяч поддельных банкнот по 500 гривен, которые он собирался сбыть.

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Как рассказали в полиции, задержанный 39-летний житель Арциза находился в розыске по подозрению в совершении разбойного нападения и угоне автомобиля. По данным правоохранителей, беглец обосновался на съемной квартире в Одессе и организовал там типографию по изготовлению фальшивых купюр.

"Неправомерные действия фигуранта следователи квалифицировали по ст.199 Уголовного кодекса Украины. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что в Украине фальшивомонетчики пошли на новую хитрость. Они начали "работать" по схеме наркоторговцев – бесконтактно, через интернет продавать фальшивые гривни.

Также напомним, в Киеве перекрыли канал сбыта фальшивых евро. В преступную группировку входили гражданин Казахстана, двое жителей Житомирской области и киевлянка.

Ранее мы также сообщали, что фальшивомонетчики сбывают свой товар и через соцсети. Подробности – в сюжете:

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полиция одесская область злоумышленник фальшивые деньги

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