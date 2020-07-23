В Одессе задержали угонщика авто с крупной суммой фальшивых денег

В Одесской области правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в изготовлении фальшивых денег. При задержании у него изъяли 50 тысяч поддельных банкнот по 500 гривен, которые он собирался сбыть.

Реклама

Как рассказали в полиции, задержанный 39-летний житель Арциза находился в розыске по подозрению в совершении разбойного нападения и угоне автомобиля. По данным правоохранителей, беглец обосновался на съемной квартире в Одессе и организовал там типографию по изготовлению фальшивых купюр.

"Неправомерные действия фигуранта следователи квалифицировали по ст.199 Уголовного кодекса Украины. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В тренде На Донбассе боевики усилили обстрелы: в рядах ВСУ снова потери

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Украине фальшивомонетчики пошли на новую хитрость. Они начали "работать" по схеме наркоторговцев – бесконтактно, через интернет продавать фальшивые гривни.

Также напомним, в Киеве перекрыли канал сбыта фальшивых евро. В преступную группировку входили гражданин Казахстана, двое жителей Житомирской области и киевлянка.

Ранее мы также сообщали, что фальшивомонетчики сбывают свой товар и через соцсети. Подробности – в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама