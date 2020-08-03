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В Одессе коронавирусом заразился заместитель мэра

3 августа, 13:40

Руслан Ровик Руслан Ровик

Чиновник уже отправился на самоизоляцию

В Одессе, где накануне был установлен антирекорд по новым случаям коронавируса, наличие инфекции подтвердили у исполняющего обязанности вице-мэра – Дмитрия Жемана.

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Об этом со ссылкой на собственный источник в горсовете сообщает "Думская".

"У Дмитрия Жемана подтвердился диагноз COVID-19. Сейчас он лечится дома. Еще двое замов городского головы, Павел Вугельман и Светлана Бедрега, с подозрениями на коронавирус ушли на самоизоляцию и ждут результатов тестов", – говорится в сообщении.

Также журналисты выяснили, что Жеман получил положительный результат ПЦР-тестирования 1 августа, а перед тем он принимал участие в различных мероприятиях, таких как презентация фильма, общался с коллегами и ходил на заседания в горсовете.

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Напомним, ранее другой чиновник одесской мэрии попал в больницу с коронавирусом – был госпитализирован исполняющий обязанности директора департамента коммунальной собственности Александр Ахмеров.

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Между тем, одесситы и приехавшие в город отдыхающие, не выполняют карантинных ограничений. Так, в клубе "Итака" прошел концерт, на который собралась целая толпа людей. Ни о каких карантинных ограничениях и соблюдении дистанции речь даже не шла.

Видео: Teza

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Одесса мэрия чиновники заражение вице-мэр коронавирус
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