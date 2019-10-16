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В Одессе крупный мужчина своим телом выдавил стекло в трамвае

16 октября, 03:08

Инцидент произошел во время движения вагона

Одесский трамвай, иллюстрация

Одесский трамвай, иллюстрация / Фото: Алина Калинина, Сегодня

В Одессе во время движения трамвая, следовавшего по маршруту №3, произошел курьезный инцидент – крупный мужчина весом своего тела выдавил стекло.

Как сообщила волонтер Оксана Алексеева в своем Facebook, ее обсыпало обломками стекла, когда она проходила рядом с трамваем.

"Утро начинается не с кофе. У проезжающего мимо трамвая на ходу выпало стекло. Неожиданно всю засыпало осколками", — написала волонтер, добавив, что она не пострадала.

В свою очередь, в пресс-службе коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс", стекло в трамвае случайно выдавил один из пассажиров.

"Водитель трамвая, отъезжая от 5-й станции Люстдорфской дороги, услышала какой-то треск и звон. Она остановила вагон, вышла в салон и выяснила, что одно из стекол обрушилось наружу. В ходе разбирательства мужчина очень крупного телосложения признался, что облокотился на стекло и выдавил его. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал", — сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее в Днепре пассажир трамвая разбил камнем голову контролеру, который попросил его показать билет. Медики наложили пострадавшему Юрию несколько швов. Нападающего помогли задержать коллеги избитого контролера, находившиеся в салоне.

А в Ровенской области между пассажирами маршрутки произошла драка. Сначала люди толкались в дверях автобуса, а затем – размахивали кулаками на остановке.

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Одесса трамвай пассажиры

Источник: Думская

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