ФОТОФАКТ. В Одессе курсанты учатся готовить по новым стандартам
В лаборатории оборудовали 10 рабочих мест и установили все необходимое оборудование, в том числе фритюрницу и даже котлетный автомат
Повара в погонах. Фото: mil.gov.ua
Повара в погонах. Фото: mil.gov.ua
Повара в погонах. Фото: mil.gov.ua
В Одесской военной академии открыли современную лабораторию по приготовлению еды. В вузе говорят, что такая учебная площадка понадобилась после того, как военнослужащих начали переводить на новую систему питания.
Начальник факультета подготовки специалистов материально-технического обеспечения Олег Сухин рассказал "Сегодня", что ранее такой лаборатории у них не было.
"По своим обязанностям будущие специалисты продовольственной службы должны уметь готовить, знать весь технологический процесс по приготовлению пищи", — пояснил Сухин.
В лаборатории оборудовали 10 рабочих мест и установили все необходимое оборудование, в том числе фритюрницу и даже котлетный автомат.
Напомним, подразделения морской пехоты Военно-морских сил Украины вместе с курсантами Военной академии, будущими командирами морпехов, в рамках международных учений Sea Breeze-2018 высадились на острове Змеиный и взяли его под охрану.
Ранее пресс-служба бригады тактической авиации опубликовала в YouTube видео тренировок украинских летчиков-курсантов на истребителях МиГ-29 и самолетах Л-39.
Во время летно-тактических учений авиаторы отрабатывали практические действия по перехвату воздушных целей, ведению воздушных боев с ударными самолетами, самолетами-разведчиками и истребителями условного противника.
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