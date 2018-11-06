ФОТОФАКТ. В Одессе курсанты учатся готовить по новым стандартам

Сегодня, 22:17

В лаборатории оборудовали 10 рабочих мест и установили все необходимое оборудование, в том числе фритюрницу и даже котлетный автомат


Повара в погонах. Фото: mil.gov.ua

Повара в погонах. Фото: mil.gov.ua

Повара в погонах. Фото: mil.gov.ua

В Одесской военной академии открыли современную лабораторию по приготовлению еды. В вузе говорят, что такая учебная площадка понадобилась после того, как военнослужащих начали переводить на новую систему питания.

Начальник факультета подготовки специалистов материально-технического обеспечения Олег Сухин рассказал "Сегодня", что ранее такой лаборатории у них не было.

"По своим обязанностям будущие специалисты продовольственной службы должны уметь готовить, знать весь технологический процесс по приготовлению пищи", — пояснил Сухин.

В лаборатории оборудовали 10 рабочих мест и установили все необходимое оборудование, в том числе фритюрницу и даже котлетный автомат.

Напомним, подразделения морской пехоты Военно-морских сил Украины вместе с курсантами Военной академии, будущими командирами морпехов, в рамках международных учений Sea Breeze-2018 высадились на острове Змеиный и взяли его под охрану.

Ранее пресс-служба бригады тактической авиации опубликовала в YouTube видео тренировок украинских летчиков-курсантов на истребителях МиГ-29 и самолетах Л-39.

Во время летно-тактических учений авиаторы отрабатывали практические действия по перехвату воздушных целей, ведению воздушных боев с ударными самолетами, самолетами-разведчиками и истребителями условного противника.
курсанты, специалисты, оборудование

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Автор:

Дана Митанова

Источник:

"Сегодня"

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