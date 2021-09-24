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В Одессе легковушка налетела на пилу трактора. Момент ДТП попал на видео

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
24 сентября, 18:15
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Автомобиль при приближении ничуть не убавил скорость. Из-за этого удар был сильным
В Одессе в ДТП попали трактор и легковушка
В Одессе в ДТП попали трактор и легковушка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе легковой автомобиль на скорости врезался в пилу трактора. В результате в авто практически отрезало часть мотора.

Видео опубликовали в Telegram-канале "7 канал Одесса".

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Авария произошла на улице Водопроводной 24 сентября около 12:50.

В Сети пишут, что пострадала только пассажирка автомобиля, она ударилась головой о лобовое стекло. Однако в каком состоянии пострадавшая, неизвестно.

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Столкновение с пилой снял видеорегистратор автомобиля рядом. На записи видно, что легковушка двигалась не слишком быстро, но вообще не тормозила. Поэтому скорости было достаточно, чтобы пила буквально разрезала часть авто.

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