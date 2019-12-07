В Одессе легковушка влетела в грузовик: есть погибший, трое пострадавших

Фото: УПП в Одесской области

На окраине Одессы ночью произошло смертельное ДТП – столкнулись легковушка Mitsubishi и грузовик DAF. Водитель первого автомобиля погиб на месте, сообщили в местной патрульной полиции.

Авария случилась на углу улицы Грушевского и Ленинградского шоссе. Выяснилось, что водитель Mitsubishi L 200, не выдержал безопасную скорость движения и дистанцию, и легковушка влетела в DAF, который остановился на красный сигнал светофора.

В результате ДТП водитель Mitsubishi, мужчина 1974 года рождения, погиб на месте. Еще троих пассажиров доставили в больницу. На месте работал следователь.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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