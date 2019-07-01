В Одессе легковушка врезалась в трамвайную остановку: есть пострадавшие

ДТП произошло в Приморском районе города















В Одессе легковой автомобиль протаранил ограждение трамвайной остановки. В ДТП пострадали два человека, рассказали очевидцы.

Жуткая авария произошла около 23:00 в Приморском районе города. ВАЗ влетел в трамвайную остановку на 2-й станции Фонтанской дороги. Как выяснилось, во время поворота с улицы Канатной на проспект Гагарина водитель не справился с управлением, в результате чего легковушка перевернулась на крышу и врезалась в ограждение трамвайной остановки.

На момент аварии на остановке были люди, которые ожидали общественный транспорт. В результате ДТП пострадала 16-летняя девушка, находившаяся на остановке. Также травмы получил пассажир опрокинувшегося автомобиля. Их забрали медики "скорой".

Водителя ВАЗа направили на освидетельствование на наличие алкоголя в крови.

Напомним, недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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