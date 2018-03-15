В Одессе лихач убил людей на тротуаре: появилось видео (18+)

Сегодня, 11:59

По одной из версий, автомобили участвовали в уличной гонке

Фото: УСИ Одесса
Фото: УСИ Одесса

В сети появилось видео смертельного  ДТП, которое произошло 11 марта на Балковской улице в Одессе. На видео видно, что пешеходы шли вдоль проезжей части про тротуару, как в них на огромной скорости врезалась машина. Также в ролике присутствует второй автомобиль, который покинул место происшествия. По одной из версий, автомобили участвовали в уличной гонке.  

В сети установили личность водителя. Им оказался молодой парень, любитель ночных гонок, которые устраивают автолюбители под путепроводом недостроенной трассы Север-Юг.

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Ранее мы писали, что в Одессе авто насмерть сбило двух пешеходов и врезалось в столбПо данным патрульной полиции Одессы, автомобиль Toyota Camry сбил мужчину и женщину, которые пересекали проезжую часть. Отмечается, что после наезда на пешеходов машина продолжила движение и по инерции въехала в бетонный столб. Из-за удара водителя выкинуло из салона автомобиля: с многочисленными травмами он госпитализирован в больницу.

Также напомним, что в Одессе дезертир устроил массовое ДТП: пятеро пострадавших.

Кроме того, не так давно в Одессе дрифтер на BMW разбил четыре автомобиля возле управления патрульной полиции.
ДТП, видео, насмерть, столб

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"Сегодня"

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