В Одессе лихач убил людей на тротуаре: появилось видео (18+)

По одной из версий, автомобили участвовали в уличной гонке

В сети появилось видео смертельного ДТП, которое произошло 11 марта на Балковской улице в Одессе. На видео видно, что пешеходы шли вдоль проезжей части про тротуару, как в них на огромной скорости врезалась машина. Также в ролике присутствует второй автомобиль, который покинул место происшествия. По одной из версий, автомобили участвовали в уличной гонке.

В сети установили личность водителя. Им оказался молодой парень, любитель ночных гонок, которые устраивают автолюбители под путепроводом недостроенной трассы Север-Юг.

Ранее мы писали, что в Одессе авто насмерть сбило двух пешеходов и врезалось в столб. По данным патрульной полиции Одессы, автомобиль Toyota Camry сбил мужчину и женщину, которые пересекали проезжую часть. Отмечается, что после наезда на пешеходов машина продолжила движение и по инерции въехала в бетонный столб. Из-за удара водителя выкинуло из салона автомобиля: с многочисленными травмами он госпитализирован в больницу.

Также напомним, что в Одессе дезертир устроил массовое ДТП: пятеро пострадавших.

Кроме того, не так давно в Одессе дрифтер на BMW разбил четыре автомобиля возле управления патрульной полиции.