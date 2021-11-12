В Одессе людей от COVID-19 вакцинируют прямо в трамвае (фото)

В Одессе людей вакцинируют прямо в трамвае. Такое непривычное место для вакцинации от COVID-19 появилось в городе вчера, 11 ноября.
Об этом сообщает горсовет Одессы.
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Где находится трамвай
Трамвай стоит на Старосенной площади, возле конечной остановки трамваев и автостанции.
Вакцинация проводится ежедневно с 9:00 до 17:00. При себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон, чтобы сделать прививку.
Какие вакцины есть в новом пункте вакцинации
Прививки проводят прошедшие обучение медработники с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований к вакцинации от COVID-19. В настоящее время в трамвае есть в наличии вакцины Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac, ожидается распределение вакцины Moderna.
Похожий пункт вакцинации в городе под Днепром
В городе Новомосковск под Днепром людей вакцинируют в маршрутке. Для желающих там есть три вакцины.
Микроавтобус оборудован всем необходимым. Каждый день мобильный пункт меняет локацию, чтобы прививки сделали как можно больше горожан.