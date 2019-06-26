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В Одессе маршрутка сбила женщину

26 июня, 14:17

Женщина попала под левое переднее колесо автобуса

Фото: полиция
Фото: полиция.

В центре Одессы произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области.

Авария случилась на пересечении улиц Екатерининской и Пантелеймоновской. По предварительной информации, маршрутка начала ехать в сторону автостанции "Привоз", когда с левой стороны на проезжую часть выбежала женщина. Она попала под левое переднее колесо автобуса.   

"Женщину доставили в больницу с телесными повреждениями. На месте работает следователь", – сообщили в ведомстве.

Ранее мы писали, что в Днепре маршрутное такси на пешеходном переходе насмерть сбило женщину. По словам водителя маршрутки, авария произошла, когда он вместе с КамАЗом остановился на переходе, чтобы пропустить пешеходов. Но внезапно из-за грузовика вышла женщина, которую водитель маршрутки не заметил и сбил.

Напомним, за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

Копы подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились.

В частности, общее количество ДТП выросло на 5,1% (за пять месяцев 2018 года было зафиксировано 57 184 аварии).

В авариях пострадали 10 553 человека (в прошлом году за тот же период – 10 146), что на четыре процента больше, чем в прошлом году. Также серьезно увеличился показатель жертв автокатастроф – если в 2018-м за шесть месяцев на дорогах погибли 988 человек, то в нынешнем – 1058, что на 7,1% больше.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег авария, ДТП, маршрутка

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