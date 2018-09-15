В Одессе маршрутка влетела в электроопору: девять пострадавших, в том числе дети

Пострадавшие были доставлены в медучреждения, их жизни ничего не угрожает

В Суворовском районе Одессы маршрутное такси врезалось в электроопору, в результате чего пострадали девять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Предварительно установлено, что во время движения по ул. Атамана Головатого водитель маршрутки не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой.

Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время их жизни ничего не угрожает. Степень полученных повреждений устанавливается.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал сайту "Сегодня" о том, как изменятся автобусы и маршрутки. Среди прочего с 1 августа планируется запустить электронный кабинет перевозчика – там будет собрана вся информация о нем.

Министерство инфраструктуры инициирует введение запрета на использование транспортных средств, которые не оснащены ремнями безопасности для перевозки пассажиров на дальних маршрутах, с 1 января 2021 года.



