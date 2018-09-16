В Одессе маршрутка врезалась в автомобиль скорой помощи

В Одессе, где маршрутное такси врезалось в электроопору, на перекрестке улицы Заболотного и проспекта Добровольского произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и автомобиля скорой помощи.

Об этом сообщает местное издание Оdessa Оnline.

Как выяснилось, маршрутка врезалась в автомобиль "скорой", который ехал без спецсигналов. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что на перекрестке не работал светофор. В результате столкновения никто не погиб и не пострадал.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал сайту "Сегодня" о том, как изменятся автобусы и маршрутки. Среди прочего с 1 августа планировалось запустить электронный кабинет перевозчика, где будет собрана вся информация о нем.

Министерство инфраструктуры инициирует введение запрета на использование транспортных средств, которые не оснащены ремнями безопасности для перевозки пассажиров на дальних маршрутах, с 1 января 2021 года.