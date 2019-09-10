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В Одессе маршрутка врезалась в троллейбус, есть раненые

10 сентября, 01:53

ДТП произошло на пересечении улиц Большая Арнаутская и Канатная

В Одессе в понедельник, 9 сентября, при столкновении маршрутки и троллейбуса пострадали семь человек. Об этом сообщила пресс-служба управления патрульной полиции в Одесской области.

ДТП произошло на пересечении улиц Большая Арнаутская и Канатная.

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"С места происшествия в больницу доставили пять человек с ушибами и ссадинами, позже обратились еще два человека", – сообщили в ведомстве.

Ранее В Винницкой области произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. Погиб мужчина. МAN и Opel Ascona столкнулись около 22:00 8 сентября вблизи села Каролина Немировского района. За рулем грузовика находился 48-летний житель Львовской области, а легковушкой управлял 37-летний местный житель. В результате ДТП погиб водитель легковушки. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

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Ранее сообщалось, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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ДТП Одесса маршрутка троллейбус

Источник: Сегодня

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