В Одессе массово штрафуют "карлсонов" за дома под крышей

Сегодня, 19:35

Почти на полмиллиона гривен оштрафовали владельцев нахалстроев


Надстройка, как у Карлсона. Фото: omr.gov.ua

Одесские чиновники оштрафовали владельцев так называемых нахалстроев почти на полмиллиона гривен.

В пресс-службе муниципалитета говорят, что с начала мая инспекторы проверили 27 объектов и выписали штрафов на общую сумму в 457 тысяч грн за несоблюдение строительных норм, использование объектов, которые еще не ввели в эксплуатацию, а также строительство и реконструкцию домов и квартир без разрешительных документов.

Финансовое наказание понесут и те собственники, которые не пустили проверяющих на объект. Еще по пяти адресам продолжают проверки.

Напомним, в феврале владельцев одесских "на­­хал­­строев" оштрафовали на 144,5 тыс. грн.

В городском управлении государст­­венного архитектурно-строительного контроля поясняют, что штрафы выписали за проживание в не введенных в эксплуатацию домах и квартирах, реконструкцию помещений без специальных разрешений, несоблюдение строительных норм и недопуск должностных лиц на объекты.

Также мы писали, что украинцам позволили оформить дома и дачи, построенные без разрешения.
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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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