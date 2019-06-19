В Одессе мастерица создает удивительно реалистичные фигурки животных: появились яркие фото
Среди животных, созданных мастерицей – маленькие собачки и мультяшные персонажи
Одесситка Ольга Игнатович делает из "пушистой" проволоки, шерсти и ниток миниатюрные фигурки собак, которые выглядят как живые. В ее творческом арсенале есть и яркие мультипликационные персонажи. Причем она не только мастерит сама, но и с удовольствием обучает этому других.
По первому образованию Ольга Игнатович – биолог-генетик. Позже она также получила образование психолога и теперь практикует арт-терапию. Одно из своих первых занятий по "лечению" творчеством одесситка провела с переселенцами с Донбасса, в основном детьми. Она учила их вязать игрушки.
"Они нуждались в таких занятиях, это отвлекало и помогало восстановиться. Рукоделие помогало им переключить внимание на творческий процесс", — пояснила мастерица.
ОТ НИТОК К ПРОВОЛОКЕ.
Изначально художница занималась вязанием, а когда в продаже появилась синельная ("пушистая") проволока разных цветов, стала использовать для творчества и ее. Одесситка признается: очень любит собак, поэтому их среди ее изделий очень много. А первым песиком из синельной проволоки был йоркширский терьер.
На изготовление одной такой зверушки уходит от сорока минут до полутора часов. Кроме проволоки, мастерица использует шерсть и нитки.
"Я комбинирую эти материалы, так как не все породы собак получаются только из проволоки, а в комбинации шерсти или ниток можно добиться схожести", — поделилась она творческими секретами.
Йорки, эрдельтерьеры (как в фильме о приключениях Электроника), зенненхунды (такой питомец был у главной героини советского фильма "Привет, дуралеи!"), пудели выглядят как настоящие, только в разы меньше по размеру.
Помимо собак, у Ольги также есть серия фигурок волшебных пони с радужными гривами из популярного мультфильма, а недавно появились еще лошади и драконы.
"Моя дочь в свое время смотрела этот мультик. Когда я только начала работать с проволокой и у меня уже пошли собачки, идея сделать пони преследовала меня, пока не воплотилась в жизнь", — признается мастерица.
За полтора года Ольга Игнатович создала столько игрушечных собачек, что уже сбилась со счету. А вот пони пока только несколько десятков, так как занялась ими несколько месяцев назад.
ДЛЯ СОБАЧНИКОВ И ДЕКОРА.
Мастерица считает, что ее игрушки подходят больше всего для украшения дома, как элемент декора. К тому же их очень любят коллекционировать собачники. Но и дети от таких изделий в восторге.
"Это очень тактильный материал, сенсорный. Его приятно держать в руках и работать с ним. Поэтому игрушки с удовольствием приобретают и для детей", — говорит одесситка.
Сегодня она активно делится своим творческим опытом с другими, проводя мастер-классы.
"Работа с проволокой помогает развивать образное мышление, особенно детям, как и оригами, например", — поясняет Ольга.
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