Сделать стартовой
26,39
29,52
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одессе мастерица создает удивительно реалистичные фигурки животных: появились яркие фото

19 июня, 03:04

Среди животных, созданных мастерицей – маленькие собачки и мультяшные персонажи

Одесситка Ольга Игнатович делает из "пушистой" проволоки, шерсти и ниток миниатюрные фигурки собак, которые выглядят как живые. В ее творческом арсенале есть и яркие мультипликационные персонажи. Причем она не только мастерит сама, но и с удовольствием обучает этому других.

По первому образованию Ольга Игнатович – биолог-генетик. Позже она также получила образование психолога и теперь практикует арт-терапию. Одно из своих первых занятий по "лечению" творчеством одесситка провела с переселенцами с Донбасса, в основном детьми. Она учила их вязать игрушки.

"Они нуждались в таких занятиях, это отвлекало и помогало восстановиться. Рукоделие помогало им переключить внимание на творческий процесс", — пояснила мастерица.

ОТ НИТОК К ПРОВОЛОКЕ.

Изначально художница занималась вязанием, а когда в продаже появилась синельная ("пушистая") проволока разных цветов, стала использовать для творчества и ее. Одесситка признается: очень любит собак, поэтому их среди ее изделий очень много. А первым песиком из синельной проволоки был йоркширский терьер.

На изготовление одной такой зверушки уходит от сорока минут до полутора часов. Кроме проволоки, мастерица использует шерсть и нитки.

"Я комбинирую эти материалы, так как не все породы собак получаются только из проволоки, а в комбинации шерсти или ниток можно добиться схожести", — поделилась она творческими секретами.

Йорки, эрдельтерьеры (как в фильме о приключениях Электроника), зенненхунды (такой питомец был у главной героини советского фильма "Привет, дуралеи!"), пудели выглядят как настоящие, только в разы меньше по размеру.

Помимо собак, у Ольги также есть серия фигурок волшебных пони с радужными гривами из популярного мультфильма, а недавно появились еще лошади и драконы.

"Моя дочь в свое время смотрела этот мультик. Когда я только начала работать с проволокой и у меня уже пошли собачки, идея сделать пони преследовала меня, пока не воплотилась в жизнь", — признается мастерица.

За полтора года Ольга Игнатович создала столько игрушечных собачек, что уже сбилась со счету. А вот пони пока только несколько десятков, так как занялась ими несколько месяцев назад.

ДЛЯ СОБАЧНИКОВ И ДЕКОРА.

Мастерица считает, что ее игрушки подходят больше всего для украшения дома, как элемент декора. К тому же их очень любят коллекционировать собачники. Но и дети от таких изделий в восторге.

"Это очень тактильный материал, сенсорный. Его приятно держать в руках и работать с ним. Поэтому игрушки с удовольствием приобретают и для детей", — говорит одесситка.

Сегодня она активно делится своим творческим опытом с другими, проводя мастер-классы.

"Работа с проволокой помогает развивать образное мышление, особенно детям, как и оригами, например", — поясняет Ольга.

Ранее мы писали, что киевлянка Светлана Чикалева создает уникальных кукол с натуральными волосами, драгоценными украшениями и одеждой из шелка, кружева и кожи. Каждая кукла, которую делает мастер, имеет свою историю, характер и даже имя. Чикалева часто создает целые коллекции, которые передают определенную эпоху или часть произведения.


Также сообщалось, что киевлянка Ирина Ивахненко создает кукольных голливудских актеров в экзотической азиатской технике.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Одесса, мастер, художник

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе мастерица создает удивительно реалистичные фигурки животных: появились яркие фото". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОРЫ:

Алина Калинина , Мария Дмитренко

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Харькове мастерица создает куклы, которых прохожие принимают за настоящих детей: фото

14 июня, 13:30

Среди заказчиков женщины оказался режиссер из Голливуда

В Одессе художница создает уникальные фигурки-талисманы

7 июня, 03:05

Женщина создает единорогов, драконов и других сказочных созданий

В Бразилии сняли на видео спасение собаки от анаконды

Безвредна ли микроволновая печь?

Назван самый полезный суп

Домашние кошки могут вызывать шизофрению

10 причин почему жить одному — здорово

Меган Маркл обвинили во лжи о своих родах

Памяти Любови Полищук: редкие фото и главные роли актрисы

Ученые перепуганы приближающейся катастрофой

Назван лучший сценарий решения конфликта на Донбассе

Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

Вчера, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

17 июня, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

17 июня, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

16 июня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница

Варум: Лёня гулять мало не умеет. Но потом он опять любимый муж

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь