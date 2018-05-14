В Одессе Mercedes снес остановку

Сегодня, 18:13

Водителя с признаками наркотического опьянения удалось задержать спустя некоторое время в другом районе


Фото: dilova.com.ua, Нацполиция

Фото: dilova.com.ua, Нацполиция

Фото: dilova.com.ua, Нацполиция

В Одессе сегодня около 14:00 легковой автомобиль Mercedes снес остановку общественного транспорта на улице Тираспольской и уехал с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

Инцидент произошел возле дома № 37. В результате ДТП посторонние лица не пострадали. Патрульные получили ориентировку на задержание скрывшегося автомобиля.

На месте происшествия полицейские пообщались со свидетелями происшествия, просмотрели видеозаписи с камер наблюдения и установили номерной знак пропавшего авто.

Спустя некоторое время уже на улице Парковой правоохранители задержали автомобиль-беглец. За рулем находился человек с выраженными признаками наркотического опьянения.

На нарушителя составили сразу три административных материала по статьям 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения), 124 (нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортного средства) и 122-4 (оставление места ДТП) КУоАП.

Напомним, в Киеве пьяные юноши на скорости врезались в остановку и спрятались в кустах.

Также мы писали, что джип снес остановку с людьми в Москве. Позже стало известно, что в багажнике автомобиля, который влетел в автобусную остановку в Москве, обнаружили труп. Водитель машины был пьян и не справился с управлением, а человек, чье тело извлекли из багажника, скончался от кровоизлияния в мозг. Водитель остался при этом жив, хотя ранее сообщалось о его гибели.
ДТП, наркотики, остановка

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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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