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В Одессе молодая девушка открыла бордель в квартире: фото и видео

1 февраля, 05:10

Сутенерше теперь грозит тюремный срок

Фото: www.npu.gov.ua

Фото: www.npu.gov.ua

В Одессе 25-летняя девушка из Запорожской области зарабатывала на незаконном бизнесе – она вместе с сообщниками открыла бордель в арендованной квартире. Как разоблачили притон – показали в пресс-службе местной полиции.

Для обустройства публичного дома девушка сняла жилье в Приморском районе города. Работниц она подыскивала среди молодых девушек, которые были в уязвимом состоянии из-за проблем с деньгами. Половину своего заработка проститутки отдавали сутенерше.

Когда копы "накрыли" бордель, в квартире находились четыре "работницы", возрастом от 19 до 24 лет. На месте полицейские нашли мобильные телефоны, средства контрацепции, деньги, банковские карточки и блокноты с черновыми записями.

25-летней сутенерше уже сообщили о подозрении, ей грозит до трех лет лишения свободы. Ее сообщников ищут.

Напомним, мы писали о разоблачении борделя в Киеве, который был замаскирован под стриптиз-клуб. Как сообщили в полиции, члены преступной группы обосновались на Большой Васильковской, а клиенты, которые посещали заведение, за денежное вознаграждение получали дополнительный "сервис" в виде интимных услуг.

Кроме того, не так давно в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

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