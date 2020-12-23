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В Одессе молодой парень открыл стрельбу по полицейским

23 декабря, 15:01

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На место происшествия прибыла группа захвата

В Одессе 23-летний парень, который подозревается в мошенничестве, открыл огонь по полицейским.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, правоохранители около семи часов утра 23 декабря прибыли к частному дому подозреваемого, чтобы провести санкционированный обыск. Увидев копов, парень начал стрелять в сторону стражей порядка.

На место происшествия прибыла группа захвата, которая разоружила злоумышленника, имевшего оружие травматического действия. В результате инцидента никто не пострадал.

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Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Сейчас решается вопрос о задержании правонарушителя.

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Ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области мужчина угрожал врачам и стрелял по спецназовцам. 39-летний мужчина имел проблемы со здоровьем и во время очередного обострения мать вызвала к нему бригаду "скорой".

Также напомним, во Львовской области мужчина повредил машину соседки и угрожал ей расправой. Когда на место прибыли полицейские, он набросился на одного из них.

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Одесса стрельба полицейские обыски
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