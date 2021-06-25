В Одессе море внезапно изменило цвет – видео

В Одессе Черное море в прямом смысле стало черным – вода резко потемнела. Украинцы обсуждают в Сети, с чем это могло быть связано.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Подслушано Одесса".
Аномалию заметили на 195 причале. На записи видно, что вода в море сильно почернела и даже у самого берега уже не видно дна. Пока не известно, с чем это связано.
Местные жители предполагают, что такие изменения могли вызвать сильные дожди, последствие потопа в оккупированной Ялте, когда в море попало огромное количество грязи, а также водоросли.
Напомним, 18 июня во время масштабного потопа в Ялте затопило Ялтинский крокодиляриум.
Также мы писали, что в результате потопа в Ялте пострадали 49 человек, один погиб. Мужчину унесло потоком воды.