В Одессе море внезапно изменило цвет – видео

Местные жители в комментариях пишут свои предположения о том, что стало причиной такой аномалии

В Одессе Черное море в прямом смысле стало черным – вода резко потемнела. Украинцы обсуждают в Сети, с чем это могло быть связано.

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Видео опубликовали в Telegram-канале "Подслушано Одесса".

Аномалию заметили на 195 причале. На записи видно, что вода в море сильно почернела и даже у самого берега уже не видно дна. Пока не известно, с чем это связано.

Местные жители предполагают, что такие изменения могли вызвать сильные дожди, последствие потопа в оккупированной Ялте, когда в море попало огромное количество грязи, а также водоросли.

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Напомним, 18 июня во время масштабного потопа в Ялте затопило Ялтинский крокодиляриум.

Также мы писали, что в результате потопа в Ялте пострадали 49 человек, один погиб. Мужчину унесло потоком воды.