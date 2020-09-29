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В Одессе мощный ливень затопил улицы и ломал деревья: фото и видео

29 сентября, 19:24

Руслан Ровик Руслан Ровик

В Сети появились фото и видео последствий непогоды в Одессе

В Одессе прошел мощный ливень – из грозовой тучи потоки воды обрушились на центр города.

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Об этом сообщает "Думская".

Во время непогоды рухнули несколько деревьев. Причем одно из них, старая большая акация, рухнуло на дорогу улицы Нежинской. К счастью, в результате падения обошлось без пострадавших.

Кроме того, возле Центрального автовокзала десять минут дождя превратили улицу Балковскую в озеро: ливневка не справилась с объемом воды, машины с трудом преодолевали водную преграду, а некоторые выбирались "на сушу" без номеров.

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Сложнее пришлось пешеходам: перейти дорогу, не замочив ног, было просто невозможно. Особенно бурным был поток воды и грязи с улицы Средней.

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Также ливень привел к остановке "камышового" трамвая, который курсирует от Херсонского сквера до Шкодовой горы. На время этих проблем на линию пустили автобус.

"Непогода не привела к сколько-нибудь значимым последствиям: существенных подтоплений не произошло, транспорт работает в штатном режиме", - сообщили в одесской мэрии.

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Напомним, ранее в другой приморской области – Херсонской – пронесся мощный торнадо. В результате удара стихии населенный пункт Великая Александровка понес серьезный ущерб.

А в Житомире улицы превратились в реки. Местные жители жалуются: улицы превратились в полноводные реки из-за плохой работы ливневой канализации. Подробности в видеосюжете:

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Одесса подтопление непогода ливень гроза

Источник: Сегодня

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