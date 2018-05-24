В Одессе мошенник за солидные деньги предлагал работу за границей

Для поиска клиентов человек разместил в интернете объявление о предоставлении услуг по трудоустройству за рубежом

В Одессе расследуют махинации, связанные с трудоустройством за границей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

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По информации правоохранителей, фигурант мошеннической схемы арендовал помещения на улице Маршала Малиновского, где проводил встречи для заключения трудовых договоров с иностранной компанией, хотя с этим предприятием он не сотрудничал.

"Для поиска клиентов человек разместил в интернете объявление о предоставлении услуг по трудоустройству за рубежом. По данным следствия, мошенник заверил двух граждан в том, что за немалые деньги трудоустроит их на работу в Нидерландах и Германии. Для этого потерпевшие должны были в целом передать ему за подготовку документов почти 80 тысяч гривен", — рассказали в облпрокуратуре.

В рамках специального (заочного) досудебного расследования правоохранители направили уведомление о подозрении указанному 51-летнему гражданину. В настоящее время он объявлен в розыск.

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