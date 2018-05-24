В Одессе мошенник за солидные деньги предлагал работу за границей

Сегодня, 14:57

Для поиска клиентов человек разместил в интернете объявление о предоставлении услуг по трудоустройству за рубежом

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Одессе расследуют махинации, связанные с трудоустройством за границей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По информации правоохранителей, фигурант мошеннической схемы арендовал помещения на улице Маршала Малиновского, где проводил встречи для заключения трудовых договоров с иностранной компанией, хотя с этим предприятием он не сотрудничал.

"Для поиска клиентов человек разместил в интернете объявление о предоставлении услуг по трудоустройству за рубежом. По данным следствия, мошенник заверил двух граждан в том, что за немалые деньги трудоустроит их на работу в Нидерландах и Германии. Для этого потерпевшие должны были в целом передать ему за подготовку документов почти 80 тысяч гривен", — рассказали в облпрокуратуре.

В рамках специального (заочного) досудебного расследования правоохранители направили уведомление о подозрении указанному 51-летнему гражданину. В настоящее время он объявлен в розыск.

Ранее мы писали, что украинцы "штурмуют" кадровые агентства в поиске сезонных заработков.

Также сообщалось, что съемочная группа "Сегодня" побывала в Польше, чтобы встретиться с украинцами, которые там нелегально живут и работают. История одного из таких "заробитчан вне закона" – в очередном материале из цикла "Дома лучше".

Напомним, заработки за границей получили альтернативу в Украине - специалисты рабочих профессий объединяются в "Службы мастеров" в своих городах.
работа, мошенничество, мошенник, розыск, трудоустройство

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе мошенник за солидные деньги предлагал работу за границей". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Недвижимость

"Контролер": Ловушки для пенсионеров

Вчера, 17:32

Пожизненное содержание может обернуться потерей квартиры для пенсионеров

Днепр

Фото: pixabay.com

В Днепре бизнесмен обманул горсовет на 100 тысяч гривен

22 Мая, 14:03

За “отмытые” на ремонте дорог средства мужчина предстанет пред судом
Загрузка...

Другие регионы

Архивное фото

В Сумах аферисты выманили у пожилой женщины 83 тысячи гривен

17 Мая, 15:38

Мошенники сумели убедить женщину перечислить им крупные суммы

Происшествия

У пенсионерки выманили крупную сумму

В Белой Церкви мошенники обманули бабушку на 3 тысячи евро

16 Мая, 14:54

Злоумышленники подозреваются в совершении целой серии преступлений  
Загрузка...