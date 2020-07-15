В Одессе мошенники обманули людей на полмиллиона гривен: что они придумали

В Одессе группа злоумышленников выдавала себя за работников служб безопасности банков и выманивала у людей данные их карт. Таким образом они украли полмиллиона гривен.

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Работники Нацполиции выяснили, что аферисты осуществляли смс-рассылку в виде спамов и телефонные звонки потенциальным потерпевшим, представляясь при этом сотрудниками службы безопасности различных банковских учреждений. Мошенники входили в доверие к людям и получали данные банковских карточек (срок действия карты, CVV-код, ПИН-код). После этого снимали деньги со счетов.

Для своего "бизнеса" нарушители арендовали нежилое помещение, оборудовали его под сall-центр и "наняли" для работы 40 человек.

Их деятельность прекратили киберполицейские, следователи и спецподразделение "КОРД". В сall-центре провели обыски и изъяли 12 системных блоков, мониторы к ним и гарнитуру, ноутбук, роутер, регистратор, мобильные телефоны, сим-карты и черновые записи.

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По данному факту начато уголовное производство. Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения.

Напомним, ранее мы рассказывали и о других схемах мошенников для выманивания денег. Например, аферисты устанавливают ящики для пожертвований в ТЦ и названивают людям, собирающим деньги на лечение родственников.

А в Киеве разоблачили мошенниц по аренде квартир. Контора предлагала квартиры в аренду, но само жилье клиентам не показывали. С ними подписывали договор, брали плату за первый и последний месяцы, а затем предоставляли несуществующие адреса.

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