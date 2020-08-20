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В Одессе мотоциклист сбил мать с двумя детьми: ДТП попало на видео

20 августа, 11:02

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Свидетели случившегося избили водителя

В Одессе на поселке Котовского мотоцикл сбил женщину с двумя детьми. ДТП произошло вчера, 19 августа, на улице Семена Палия около 19:30 вечера.

Как сообщают очевидцы в местном Telegram-канале, женщина с маленькими детьми переходила дорогу по пешеходному переходу возле остановки "Крыжановка". В этот момент их сбил мотоцикл.

Видео: Telegram-канал/Подслушано Одесса

Во время падения женщина сломала руку, дети (одной 7 лет, второй ребенок в коляске около 2-х лет) получили незначительные травмы, но их все равно отвезли в больницу. Со слов очевидцев, свидетели случившегося пытались устроить самосуд над мотоциклистом – они избили мужчину до потери сознания.

Видео: Telegram-канал/Х Одесса

Ранее мы сообщали, что в Одессе легковой автомобиль одной из службы такси на скорости врезался в припаркованный грузовик. Авария произошла в районе известного рынка "7-й километр".

Также напомним, ранее в этом году в Одесской области на трассе Одесса – Киев произошло масштабное ДТП – столкнулись сразу 11 автомобилей. На месте погиб водитель автобуса. Причиной ДТП в полиции назвали погодные условия: мокрое покрытие и плохую видимость из-за тумана.

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ДТП Одесса дети полиция пешеходы пострадавшие мотоциклы
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