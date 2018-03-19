В Одессе муж убил жену из-за ревности
С супругами проживал ребенок, но на момент трагедии его в квартире не было
В Одессе по подозрению в убийстве жены задержали 29-летнего мужчину. Об этом сегодня рассказали в Киевском отделе полиции в г. Одессе.
Трагедия произошла 8 марта в спальном районе города. Услышав звуки, доносившиеся из квартиры, соседи обратились за помощью в полицию.
"В тот день между супругами произошла ссора. Во время конфликта, который возник на почве ревности, мужчина несколько раз ножом ударил жену в область грудной клетки", – рассказали правоохранители, уточнив, что эти ножевые ранения и стали причиной смерти жертвы.
Отмечается, что с супругами проживал ребенок, но на момент трагедии его в квартире не было.
Случившееся квалифицировали как умышленное убийство.
Ранее житель Одесской области объяснил убийство и обезглавливание "неразделенной любовью" – девушка отказалась от соития с ним.
А до того в Одессе 60-летний мужчина избил жену до смерти и оставил тело на Фонтанской дороге.
Еще один "ревнивец" до смерти забил жену табуретом, будучи пьяным.
Другой, убив жену на почве ревности, попытался покончить с собой, но затем стал бегать по коммунальной квартире с ножем в груди.
Еще один мужчина, желая отомстить своей жене, убил двоих детей, 5 и 11 лет. Мужчина признался "копам", что часто употребляет спиртные напитки, "особенно, когда уходит в запой". С его слов, перед трагедией он пил водку и пиво. Подтвердил он и то, что иногда у них с женой возникали конфликты.
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