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В Одессе мужчина до смерти забил соседа и спрятался в лесу

20 июня, 05:39

Руслан Ровик Руслан Ровик

Подозреваемый уже отбывал срок за подобное преступление

В Одессе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве, который несколько дней прятался в шалаше посреди леса.

Как сообщили в областном управлении Национальной полиции, 48-летний подозреваемый уже отбывал срок за подобное преступление, а потому решил "пересидеть" возможные неприятности.

По данным расследования, конфликт между двумя мужчинами возник после того, как агрессивный сосед вошел в квартиру к своей жертве – хозяин пытался выгнать его нецензурной бранью, после чего "гость" сначала набросился на него с кулаками, а потом вернулся домой за молотком и добил жертву.

После этого пострадавший, получивший множественные переломы и гематомы, несколько дней лежал дома, пока соседи не вызвали ему скорую помощь. Мужчину госпитализировали, но от полученных травм он скончался в больнице.

Видео: Нацполиция

Было открыто уголовное производство по статье об "умышленном тяжком телесном повреждении, которое повлекло смерть пострадавшего". Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Киевской области произошло тройное убийство: в Фастове мужчину с возможным заболеванием психики подозревают в том, что он зарезал родную сестру и двоих квартирантов и нанес множество ранений своей матери.

Также сообщалось, что жителя Винницы подозревают в убийстве 19-летнего квартиранта.

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Одесса убийство убийца лес

Источник: Сегодня

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