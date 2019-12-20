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В Одессе мужчина догонял женщин, бил по голове и насиловал

20 декабря, 13:59

Преступник проведет за решеткой семь лет

В Одессе Малиновский райсуд вынес приговор мужчине, который избивал и насиловал женщин. Об этом говорится в судебном реестре, сообщает "Пушкинская".

Одно из нападений произошло вечером 12 мая. Тогда на Тираспольском шоссе мужчина заметил женщину и решил ее ограбить. Он подошел к старушке и ударил кулаком по голове. Когда она упала на землю, мужчина еще пять раз ударил. Мало того, что преступник забрал ее серьги и деньги, он еще и решил воспользоваться беспомощным состоянием женщины. Мужчина изнасиловал свою жертву, пока та была без сознания.

Позже выяснилось, что за несколько дней до этого, 8 мая, мужчина пытался совершить аналогичное преступление. На улице Локальной он избил девушку, которая шла с тренировки, и затащил ее в заброшенное здание. Там он бил ее головой о стену, но девушка не потеряла сознание. Преступнику нужно было перегнать свой велосипед, и он сказал пострадавшей оставаться на месте и ждать его, отметив, что собирается ее изнасиловать. Девушка воспользовалась моментом и сбежала.

16 декабря за разбой и изнасилование мужчину приговорили к семи годам лишения свободы.

Напомним, ранее, в связи с тем, что изнасилования случаются буквально каждый день, новости "Сегодня" выяснили как защититься от насильника на улице. Для спасения жизни пригодится все, что есть под рукой. Ключи, лак для волос и даже дезодорант, чтобы распылить нападающему в глаза.

Кроме того, ранее мы сообщали, что в Харьковской области мужчина жестоко отомстил обидчику своей жены – человеку, который изнасиловал супругу. Он жестоко избил и нанес ему несколько ударов ножом в область паха. 25-летнего насильника с сильным кровотечением госпитализировали в районную больницу.

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Одесса суд тюрьма изнасилование насильник нападения

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