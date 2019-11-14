В Одессе мужчина грозился выброситься из окна и нападал с топором на копов

В Одессе 28-летний мужчина намеревался выброситься с шестого этажа жилого дома и угрожал топором полицейским, которые хотели ему помочь.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инспекторы получили информацию от местных жителей о том, что на Люстдорфской дороге мужчина на шестом этаже дома очень громко кричал, применяя ненормативную лексику, бегал по квартире с топором и перелезал через перила балкона.

"Патрульные, которые прибыли по вызову на указанную улицу, попросили подкрепления. На место приехали еще два экипажа. Мужчина на шестом этаже перелезал через балкон, громко кричал и ругался. Патрульные, стоя возле дома, разговорили и немного успокоили раздраженного мужчину, потому что он мог прыгнуть вниз", - говорится в сообщении.

Пока одна группа инспекторов успокаивала мужчину, находясь на улице, другие патрульные поднялись в квартиру и обнаружили, что двери заблокированы изнутри, а открывать полицейским мужчина отказался.

В конце концов патрульным удалось уговорить владельца квартиры открыть дверь, но он вышел с топором в руках.

"На неоднократные требования бросить топор мужчина не реагировал, тогда патрульные применили физическую силу и спецсредства – наручники", – рассказали в управлении.

Затем 28-летнего мужчину, поведение которого постоянно менялось, передали медицинской бригаде скорой помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Соломенском районе столицы в прошлом месяце произошла стрельба во дворе жилого дома. В результате ЧП пострадал парень, он получил ранение ноги.

Также у супермаркета на Бессарабской площади Киева произошла стрельба. В полиции сообщили, что один из посетителей конфликтовал с покупателями, затем вышел на улицу, сделал несколько выстрелов вверх и скрылся.

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