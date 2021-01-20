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В Одессе мужчина гулял с головой человека в руках: в его квартире нашли двух погибших (фото и видео)

20 января, 16:24

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Подозреваемый был обмотан человеческими внутренними органами

В Одессе полицейские задержали мужчину по подозрению в двойном убийстве. В его квартире нашли тела двух погибших.

Об этом сообщили пресс-служба Нацполиции и Департамент уголовного розыска.

Прохожие рассказали копам, что на проспекте Небесной Сотни ходит мужчина с человеческой головой в руках. Кроме того, он был обмотан человеческими внутренними органами.

На месте полицейские увидели нарушителя, он заходил в подъезд дома. Вслед за молодым мужчиной они зашли в его квартиру, где обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.

Предварительно установлено, что он убил своего отца и еще одного человека, данные которого пока выясняются. Одному из погибших убийца вспорол брюшную полость, а другому отрезал голову.

Видео: Одесса инфо

Напомним, ранее под Днепром молодая мать убила собственного ребенка.

Кроме того, в Черкасской области подросток изнасиловал и пытался убить 51-летнюю женщину.

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Одесса убийство задержание расчленил двойное убийство
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