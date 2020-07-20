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В Одессе мужчина избил беременную женщину в маршрутке (видео)

20 июля, 12:53

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ему сделали замечание, чтобы он уступил место

В Одессе мужчина с кулаками напал на беременную женщину в маршрутке. Как сообщают очевидцы происшествия, инцидент произошел в пассажирском автобусе, который курсирует по 168-му маршруту.

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Видео происшествия опубликовали в Telegram-канале "Подслушано Одесса".

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика.

Видео: Telegram-канал/Подслушано Одесса

"Кулаками защищает свое право на место для сидения в общественном транспорте. В 168-й маршрутке мужчина несколько раз ударил беременную женщину за то, что ему было сделано замечание, чтобы он уступил место женщине на сносях", – говорится в сообщении под видео.

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На кадрах видно, как крепкий мужчина о чем-то спорит с женщиной, на защиту которой становятся несколько других пассажирок. Затем словесный конфликт перерастает в драку: мужчина толкает, а потом бьет, по словам свидетелей, беременную женщину.

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Ранее мы сообщали, что мужчина, напавший на беременную женщину в Киеве, получил восемь лет тюрьмы. Разбойник начал душить женщину, и когда она потеряла сознание, украл у нее мобильный телефон.

Также напомним, в Днепре мужчина избил беременную. Пострадавшую госпитализировали с кровотечением.

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Одесса маршрутка беременная замечание нападение

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