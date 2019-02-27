В Одессе мужчина избил и ограбил женщину на кладбище
Преступник отобрал у пострадавшей сумку с деньгами и телефоном и шубу
В Одессе правоохранители задержали мужчину, который избил и ограбил женщину на кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Как выяснилось, заметив женщину в дорогой одежде на кладбище, мужчина схватил ее за шею, повалил на землю, а потом несколько раз ударил ее кулаком в лицо. После этого преступник отобрал у потерпевшей сумку с деньгами и телефоном, шубу, кольцо и убежал.
Полицейские уже задержали преступника. Мужчина оказался ранее судимым 33-летним местным жителем. Он не стал скрывать своей причастности к преступлению.
"По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.
На данный момент мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, недавно в Одессе полицейские за считанные часы задержали двух иностранцев, которые ограбили водителя.
Кроме того, ранее в Одессе полицейские задержали мужчину, который ограбил 11-летнего мальчика. Злоумышленник отобрал у школьника мобильный телефон.
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