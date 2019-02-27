В Одессе мужчина избил и ограбил женщину на кладбище

Преступник отобрал у пострадавшей сумку с деньгами и телефоном и шубу

Фото: ГУНП в Одесской области.

В Одессе мужчина избил и ограбил женщину на кладбище //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/66a/4c0/5c766a4c0873e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/66a/4c0/5c766a4c0873e.jpg 2019-02-27T12:45:00+02:00 Одесса Преступник отобрал у пострадавшей сумку с деньгами и телефоном и шубу

В Одессе правоохранители задержали мужчину, который избил и ограбил женщину на кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, заметив женщину в дорогой одежде на кладбище, мужчина схватил ее за шею, повалил на землю, а потом несколько раз ударил ее кулаком в лицо. После этого преступник отобрал у потерпевшей сумку с деньгами и телефоном, шубу, кольцо и убежал.

Полицейские уже задержали преступника. Мужчина оказался ранее судимым 33-летним местным жителем. Он не стал скрывать своей причастности к преступлению.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

На данный момент мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, недавно в Одессе полицейские за считанные часы задержали двух иностранцев, которые ограбили водителя.

Кроме того, ранее в Одессе полицейские задержали мужчину, который ограбил 11-летнего мальчика. Злоумышленник отобрал у школьника мобильный телефон.

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