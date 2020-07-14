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В Одессе мужчина изнасиловал девочку-подростка

14 июля, 04:05

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Подозреваемому теперь грозит немалый срок

В Одессе жертвой сексуального насилия стала несовершеннолетняя девушка. Подозреваемого в изнасиловании подростка уже задержали.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, над девушкой поиздевался 34-летний одессит. Выяснилось, что незадолго до случившегося в Гидропарке "Лузановка" к подростку подошел незнакомец и предложил подвезти ее домой. Девушка согласилась на предложение. По словам потерпевшей, по дороге мужчина купил ей две бутылки слабоалкогольного напитка, которые она выпила.

Когда несовершеннолетняя опьянела, мужчина вывез в безлюдное место. Там он ее и изнасиловал. Вскоре копы установили личность подозреваемого и задержали его. Теперь мужчине грозит от семи до двенадцати лет за решеткой.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве 41-летний педофил развращал 10-летнюю девочку.

Напомним, недавно Верховная Рада Украины отклонила закон о химической кастрации педофилов.

Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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