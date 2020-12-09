В Одессе мужчина на грузовике пытался сбить полицейских: копы открыли огонь (видео)

В Белгороде-Днестровском Одесской области полицейские задержали местного жителя за хулиганство на почте. Правоохранители начали стрельбу, потому что нарушитель пытался их сбить на авто.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, 34-летний мужчина отказался платить за посылку и устроил скандал в почтовом отделении. Вскоре на место приехали полицейские. Нарушитель набросился и на них, а затем пытался убежать.

Когда копы начали препятствовать побегу, злоумышленник сел в грузовик и поехал прямо на них. Правоохранители вынуждены были стрелять из табельного оружия по колесам. Это на мгновение остановило нарушителя, однако вскоре он развернулся и уехал.

Беглеца поймали в нескольких сотнях метров от места происшествия и доставили в отдел полиции. Суд избрал ему меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Теперь подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее во Львове мужчина напал на патрульных.

Также мы рассказывали, как во Львовской области мужчина повредил машину соседки и угрожал ей расправой. Когда на место прибыли полицейские, он набросился на одного из них.

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