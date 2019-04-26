В Одессе мужчина открыл стрельбу по школе

Пьяный мужчина начал стрелять по окнам школы, когда в здании была сотня детей

В Одессе молодой человек устроил стрельбу по школе – прямо во время уроков он произвел выстрелы из пневматического пистолета по окнам.

В этот момент на занятиях было более сотни детей. К счастью, обошлось без пострадавших, а стрелка задержали. Оказалось, он был пьяным. Было открыто уголовное производство по статье "мелкое хулиганство" и "пьянство в общественных местах", документы переданы в суд.

Напомним, в городе Каменское Днепропетровской области стреляли в местного общественного активиста Евгения Найду. Пострадавший получил ранения и был госпитализирован.

Как сообщалось, две группы активистов устроили "разборки" со стрельбой возле пункта весового контроля "Дачное", расположенный на киевской трассе при въезде в Одессу.

А в Полтаве трое мужчин средь бела дня устроили на улице драку со стрельбой.

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