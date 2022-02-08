В Одессе мужчина повесился на баскетбольном кольце возле школы. Мы узнали вероятную причину

Сейчас открыто уголовное производство по статье 115 с пометкой "Самоубийство"

В Одессе мужчина повесился возле школы. Фото: коллаж "Сегодня"

Утром во вторник, 8 февраля, в Одессе обнаружили тело мужчины, который повесился возле учебного заведения.

Об этом сообщают "Сегодня".

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Полиция Одесской области подтвердила факт обнаружения повешенного возле местной школы мужчины. По данным копов, он повесился на баскетбольном кольце недалеко от школы №63.

"Это мужчина 1989 года рождения. По предварительной информации, он поругался с женой. Открыто уголовное производство по статье 115 с пометкой "Самоубийство", – сообщила нам спикер полиции Одесской области Любовь Гордиевская.

В Харьковском СИЗО на простыне повесился заключенный

В Харьковском следственном изоляторе заключенный покончил жизнь самоубийством. Он повесился на простыне.

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На основании информации о совершении самоубийства в изоляторе по поручению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека сотрудники отдела регионального представительства в восточных областях Сергей Кузьменко и Андрей Бохвалов осуществили мониторинговый визит в СИЗО с целью проверки соблюдения прав содержащихся лиц.