В Одессе мужчина ранил ножом пассажира троллейбуса, который заступился за девушку
Со слов очевидцев, потерпевший заступился за девушку, к которой приставали несколько мужчин
В Одессе мужчина ранил ножом в живот пассажира троллейбуса. Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, это произошло сегодня вечером в районе Ивановского путепровода в троллейбусе, следовавшем по маршруту №12.
Со слов очевидцев, потерпевший заступился за девушку, к которой приставали несколько мужчин. Один из них ударил мужчину ножом в область брюшной полости.
Советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк подтвердил факт случившегося.
"Потерпевший госпитализирован. Подозреваемый задержан", – сказал Форостяк.
По некоторым данным, злоумышленник ранее судим за аналогичные преступления. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее мы писали, во Львовской области внук нанес бабушке девять ножевых ранений, женщина умерла.
Напомним, под Киевом бездомный убил 62-летнего мужчину. Пострадавший умер от потери крови после ножевого ранения.
А в запорожском аэропорту остановили мужчину с ножом.
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